„SUVEL KOOME ASJU TALVEKS ETTE.“ Memmekeste käsitööpood Kadriorus pistab rinda uute katsumustega

Võib julgelt öelda, et just ajakirjandus päästis kaks aastat tagasi sulgemisest Kadriorus J. Köleri 8 asuva käsitööpoe MTÜ Omaabi. Meediakajastuse laineharjal tehti rekordmüük, mis aitas pikalt poodi ülal pidada. Praegu ollakse taas madalseisus. „Ajad on kitsad ja inimestel ei ole raha asju osta. Aga eks püüame ikka hakkama saada,“ ütleb poe juhataja Karin Marge.