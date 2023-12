SÕJAKOKKUVÕTE | Kriitilise tähtsusega nädal

Argentinast suundus president Volodõmõr Zelenskõi (pildil) Washingtoni, kus üritas veel kord selgitada poliitikutele, eriti USA vabariiklaste partei liikmetele, miks on vajalik Kremli režiim alistada ning aidata Ukrainal sõda võita. Üks neist, senaator JD Vance sõnas lausa, et Ukraina võiks osa oma territooriumist Moskvale loovutada ja asi ants. Vance'i meelest on ajuvaba hoiatus, et Moskva võib järgmisena sihikule võtta juba NATO liitlased Ida-Euroopas. „Kui diktaatorid näevad viivitusi, nende unistused täituvad,“ hoiatas aga Zelenskõi oma kõnes.

Sellega seoses tegi avalduse ka riigikogu Eesti-Ukraina parlamendirühm. „Käesolev nädal on Ukraina saatuse otsustamisel kriitilise tähtsusega. Abipakette arutatakse ja hääletatakse Euroopa Ülemkogul, USA Kongressis ja ka Eesti riigikogus. Nii Brüsselis kui ka Washingtonis on sisepoliitiliste tülide ja Kremli mõjutustegevuse tulemusel Ukrainale eluliselt olulised otsused takerdumas. /…/ Olena Zelenska ütles mõne päeva eest, pärast meie USA kolleegide ebaõnnestumist Ukraina abipaketi kinnitamisel: „Kui maailm väsib meie aitamisest, siis me sureme.“