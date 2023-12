KUS OLED, NAVALNÕI? Kremli kriitiku kadumist ümbritseb salapära – keegi ei tea midagi

Esmaspäeval teatasid Aleksei Navalnõi liitlased, et neil pole õnnestunud mehe asukohta tuvastada juba kuus päeva. Opositsionääri kõneisik Kira Jarmõš mainis, et Vladimiri oblastis asuva IK-6 karistuskoloonia ametnikud olevat Navalnõi advokaatidele öelnud, et teda pole enam kinnipidamisasutuse nimekirjas. „Nad keeldusid ütlemast, kuhu ta viidi,“ nentis Jarmõš. Nüüd on täitunud juba nädal ning seda, kuhu Navalnõi viidi, pole jätkuvalt avalikustatud.