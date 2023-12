Jaak Valge: 28 000 allkirja peaministri tagasiastumise poolt väärivad arutelu riigikogus

Teisipäeval arutab riigikogu põhiseaduskomisjon parlamendile üle antud rahvaalgatuse „Nõuame Kaja Kallase tagasiastumist“ edasist saatust. Kollektiivne pöördumine, milles heidetakse Kallasele ette tema abikaasa Venemaaga seotud äri, kogus veebilehel Rahvaalgatus.ee tänavu augustis 27 681 inimese toetuse. Jaak Valge sõnul võib eeldada, et põhiseaduskomisjonis püütakse algatus summutada, sest nii nagu kõigis parlamendi komisjonides on ka seal valitsusliidu liikmete ülekaal.



„Reformierakonna juhitud võimuliit ei ole huvitatud endale ebameeldivate teemade tõstatamisest. Sellele vaatamata väärib see kollektiivne pöördumine kindlasti arutelu riigikogu suures saalis, sest algatusel on tugev kandepind. Ka avaliku arvamuse küsitluste kohaselt leiab ligi 70% kodanikest, et Kaja Kallas peaks peaministriametist tagasi astuma. Minule teadaolevalt ei ole pöördumise taga mõni erakond või poliitiline ühendus, vaid see on tõepoolest algatus rahva seast,“ ütles Valge.



Valge sõnul paraneks Eesti poliitiline kultuur oluliselt, kui riigis hakataks poliitiliste otsuste langetamisel arvesse võtma rahva arvamust ehk korraldama referendumeid. „Ka vastasseisu riigikogus oleks vähem, sest kõik parlamendiliikmed peaksid kogu aeg arvestama kodanike hoiakutega,“ nentis Valge.