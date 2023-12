FOTOD JA VIDEO | Tallinna ringtee ahelavarii põhjustaja oli politseilt just saanud musta jõulukaardi

Politseipatrull sulges sündmuskohal töötamiseks mitmeks tunniks ringtee Peterburi tee poolt Jüri suunas. Tallinna ringtee on kella 12 alates taas liikluseks avatud. Politsei palub liigeldes hoida pikivahet ja arvestada talviste teeoludega. Õhtulehe fotograafi sõnul oli sündmuskohal tee väga libe.

Esialgsetel andmetel põhjustas ahelavarii Volkswageni kaubikut juhtinud 19aastane noormees, kes tegi enda eesolevast veoautost möödasõitu ning reastus talle järsult ette. Kui esialgu suutis veokijuht kiirelt reageerida ja kokkupõrget vältida, siis miskipärast pidurdas Volkswageni juht kohe uuesti ja sõitis paremale tee äärde. Sellele pidurdusele enam veokijuht reageerida ei jõudnud, veok läks kääri ja sõitis teepiirdesse. Paraku tulid tagant veel mitmed sõiduautod, kes juhtunule reageerida ei jõudnud ja sõitsid üksteisele otsa. Esialgsetel andmetel sai õnnetuses kannatada kaks inimest, kelle kiirabi toimetas haiglasse kontrolli. Õnnetuse täpsemad asjaolud on jätkuvalt veel selgitamisel.

Politsei- ja piirivalveameti liiklusjärelevalvetalituse juht Taavi Kirss andis sotsiaalmeediakeskkonnas X teada, et õnnetuse pōhjustaja oli just musta jōulukaardi saanud mees, kellel on eelmise aasta detsembrist tänaseni kaheksa liiklusrikkumist. Mees toimetati tänase liiklusōnnetuse järel kinnipidamiskeskusse.