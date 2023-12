Eluks ajaks vangi mõistetud politseinikutapja Romeo Kalda ei pääsenud enne tähtaega vabadusse

Tartu ringkonnakohus tühistas Viru maakohtu määruse, millega Kalda vabastati tingimisi eluaegse vangistuse kandmisest. Kohus leidis, et Kaldast lähtuvate ohutegurite elimineerimine on keeruline ega ole vabastamiseks piisav. Tartu ringkonnakohtu kriminaalkolleegium tõi määruses välja, et Kalda vabastamise küsimuse puhul on täidetud küll formaalsed alused, nimelt on ta karistust kandnud vähemalt 25 aastat, nagu seadus vabastamise küsimuse korral ette näeb.

Samas on vabastamise peamine materiaalne eeldus süüdimõistetu edasine õiguskuulekas käitumine ehk peab olema piisav alus eeldada, et ta ei pane enam toime kuritegusid. Niisugust prognoosi püstitades on kohtul ulatuslik kaalutlusõigus ning eluaegset vanglakaristust kandva süüdimõistetu tingimisi vabastamise üle otsustamisel on iseäranis oluline arvestada kuriteo toimepanemise asjaolusid.

Hindamaks Kalda retsidiivsusriski, kaasas ringkonnakohus eksperdi. Ekspertiisiakti ja teiste asjasse puutuvate materjalidega tutvumise järel leidis ringkonnakohus, et esineb mitu asjaolu, mis ei võimalda öelda, et Kaldast lähtuv uute kuritegude oht on väike ning seetõttu ei saa Kaldat ka vabastada. Kuritegu leidis aset 1996. aasta aprilliööl, kui korterivargad Romeo Kalda ja Rene Hendrikson kandsid Tallinnas Lasnamäel paneelmaja esimese korruse aknast asju välja. Politseikomissar Mart Laan asus neid jälitama ja algas vastastikune tulistamine. Vargad põgenesid eri suunas. Laan asus jälitama TT püstoliga varustatud vastast, kes talle vastu tulistas. Komissaril õnnestus mees koridori nurka tupikusse ajada, kuid püstolituli, mis liftišahti tagant politseiniku pihta avati, oli hävitav: tabamused jalga, kätte, kõhtu ja südame alla. Mõrtsukas Kalda põgenes ühte viienda korruse korterisse, kust laskus voodilina abil neljanda korruse rõdule. Kohale jõudnud politsei abijõud nabisid ta kinni.