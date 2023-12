Rootsi ehitusplatsil kukkus 20 meetri kõrguselt alla lift, kus oli sees mitu inimest

Päästeteenistuse teatel sai õnnetuses viga viis inimest, kuid Expresseni andmetel on mitu inimest hukkunud. Teistel andmetel on kannatanud haiglas ja kolme inimese vigastused on eluohtlikud.

Õnnetusse sattunud lifti tootja on firma Alimak, mis kinnitas Aftonbladetile saadetud meilis, et teeb uurijatega igakülgselt koostööd. Lift olevat standardmudel, mida on kasutatud üle 20 aasta ja mida on müüdud üle maailma tuhandetes eksemplarides. Midagi sellist pole ettevõtte sõnul varem juhtunud.