RAHA TAHA PROTEST EI JÄÄ! Õpetajad võivad saada tasu ka streigitud aja eest

„Streikijale palga maksmisega on üks huvitav nüanss – tööandja ei pea streigi ajaks palga maksmist peatama. Näiteks Tallinna linn on üpris selgelt avaldanud, et on valmis oma asutuste töötajaid toetama,“ räägib Janno Isat Eesti haridustöötajate liidust (EHL).