ÕHTULEHE SUUR UURIMUS: iga neljas arstiõppe lõpetanu kaob

Õhtulehe tellitud analüüs näitab, et me oleme viimase kümne aasta jooksul välismaale või muudele elualadele kaotanud pea 300 arsti ja tervishoiutöötajat, kelle väljaõpetamisele on riigil kulunud miljoneid eurosid. Olukorras, kus vanaviisi jätkates terendab Eestile arstide põud valusamini kui kunagi varem, küsimegi: kuidas seda häda ravida?