JUHTKIRI | Kuhu kaovad arstid?

Õhtuleht on teinud ära suure ja põhjaliku analüüsi ning tuvastanud, et enam kui iga neljas meil koolitatud arstidest läheb kuskile vasakule. Teise ametisse. Teise riiki. 78 000 eurot tema koolitamiseks kasutatud rahva raha ei saa sihtotstarbelist katet.

Suurem arstide kadumine sai alguse paarikümne aasta eest. Praegugi tegutseb ainuüksi Soomes sadu Eestist pärit perearste, tagasi on tulnud üksikud. Aga mitte ainult perearstid, näiteks Eesti üks tuntumaid bluusikitarriste Jüri Rosenfeldt töötab seal Lappeenrantas psühhiaatrina juba aastakümneid. Ja pole Soome ka ainuke riik, kuhu Eesti arstid on läinud. Lahkujaid (kusjuures ka kohe pärast ülikooli) on praegugi, kuigi Euroopa Liidu (töö)piiride avanemise aegse tasemeni nende arv ei küüni.

Olukord on siiski naljast kaugel, kui me koolitame maksumaksja raha eest arste niimoodi, et paljud lähevad kaotsi. Siin ei aita sunnismaisuse või suunamisega ähvardamine, vaid üksnes koduse süsteemi arendamine ja parendamine, et teised tööd ja maad ei oleks enam nii ahvatlevad. Kuniks seda pole, täidame lekkivat ämbrit edasi.