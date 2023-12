SÕJAKOKKUVÕTE | Zelenskõi ja Orbáni terav jutuajamine

Millest nad täpselt rääkisid, pole teada, ent seda võib aimata. Orbán on häälekalt vastu Ukraina liitumisele Euroopa Liiduga ega ole soosiv ka järgmise ukrainlastele antava abipaketi suhtes. Neljapäeval kogunevadki ELi juhid Brüsselisse, et arutada muu hulgas ka Ukraina liitumisläbirääkimisi ja talle osutatavat abi. Javier Milei on hoolimata oma iseärasustest tegelikult üsna kiievimeelne tegelane. Ta tervitas Zelenskõid soojalt ning kinkis talle menoraa, juudi küünlajala – Ukraina president on teatavasti juudi päritolu.