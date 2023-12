Jõuluüllatus Godeal24-lt: Office 2021 Pro hind on kõigest 15,05€/PC!

Häid pühi! Käes on aasta kõige imelisem aeg – jõulumüügi hooaeg. Kas nüüd, kui piparkoogid küpsevad ja jõulusokid on üles riputatud, mõtlete, mida oma perele kinkida? Godeal24-st leiab alati vajalikke kingitusi, kuid nüüd on Godeal24 Big Sale Before Christmas pakkumiste seas mitmed tarkvaralitsentsid lausa aasta parima hinnaga!