OSKUS ON VÄÄRT KINGITUS: õpeta vanavanemad jõulude ajal paremini arvutit kasutama

Igapäevaselt puutume oma töös kokku suure hulga inimestega, kelle oskused nii nutiseadmete kui digiteenuste kasutamisel on väga erinevad. Paraku hakkab silma, et just eakad inimesed vajavad tehnoloogia- ning digiteemadel rohkem õlatunnet ja abi. Seda kinnitab ka Eesti inimarengu aruanne 2023, mis toob välja, et Eestis on digioskustes tekkimas aina suurem lõhe just enam kui 50aastaste inimeste ja nn nutipõlvkonna vahel.