MÄRGID VENEMAA LAGUNEMISEST | Oleg Samorodni: Hiina võtab piirialasid üle, langenute omakseid mõnitatakse ja „aadel“ nutab taga oma head elu

Põhjendades oma arvamust viitavad need asjatundjad rahvusdemokraatlike liikumiste puudumisele Vene Föderatsiooni rahvusautonoomsetes vabariikides. Samal ajal näivad need eksperdid mehaaniliselt nõukogude kogemusi üle kandvat praegusesse Venemaa reaalsusesse. Tõepoolest, NSV Liidu lagunemise tõukejõuks olid rahvarinded Eestis ja Lätis, Sąjūdis Leedus, Rukh Ukrainas jne. Kuid on ekslik eeldada, et Venemaa kokkuvarisemine toimub sama stsenaariumi järgi. Venemaal on oma eriline ajalooline tee, seega tema kokkuvarisemine toimub ka erilisel viisil.