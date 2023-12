Ülle Madise: kas obstruktsiooni saaks ära keelata? Ei saa, ei tohi ega ole vajagi

4. Usaldusega sidumine võib rikkuda riigikogu õigust seaduseelnõudes muudatusi teha ja neid korrakohaselt vastu võtta (PS § 65), võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõtet (§ 4), demokraatia põhimõtet (§ 10) – nii ütles riigikohus 2020. aastal kogumispensioni reformi kohta tehtud otsuses. Ka too seoti usaldusega ja menetleti kokku lepitud reegleid eirates. Ka too oli olnud vaid ühe koalitsioonipartneri programmis.

5. Kas venitamistaktika (obstruktsiooni) saaks ära keelata? Ei saa, ei tohi ega ole vajagi. See on parlamentarismi osa. Kuritarvituste pidurdamiseks on olemas usaldusega sidumise õigus. Usaldusega sidumise kuritarvitamise eest kaitsevad president ja riigikohus.

6. Obstruktsioon – sadade muudatusettepanekute esitamine, pikkade kõnede pidamine, vaheaegade võtmine jms – on oluline valijate eest seismise vahend. Riigikogu ummistamisega seistakse mõne konkreetse, suurte majanduslike mõjudega vm põhjusel esindatavale valijarühmale kõvasti korda mineva eelnõu vastu. Seda on alati tehtud, sundüürnikest abielureferendumini. Paremal juhul leitakse kompromiss, mis tajutavat ebaõiglust mahendab; kui see ei õnnestu, siis näidatakse kogu valijaskonnale, et on vastandlikud huvid ja enamus jäi peale pikka vaidlust peale. Seda vahendit ei tohi kuritarvitada.