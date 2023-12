Abieluväline suhe: järjekordne kirikuõpetaja sai kohast lahti

EELK peapiiskop Urmas Viilma selgitas Eesti Kirikule, et õpetaja Allan Praats vabastati Viljandi Pauluse koguduse õpetaja ja Karksi koguduse hooldajaõpetaja ametikohalt ja arvati reservi, kuna selleks olid kaalukad põhjused, mis on seotud tema isikliku eluga.

Praost ja hiljuti piiskopiks valitud Marko Tiitus sõnas Õhtulehele, et Praats reservi arvamine tähendab, et ta ei ole aktiivses teenistuses, kuid võib pidada teenistusi kokkuleppel kohaliku koguduse õpetajaga, kui selleks vajadus tekib. Sakala kirjutab, et tema tagasitee õpetajaameti juurde tuleks kõne alla abielu lahutamise või abieluvälise suhte lõpetamise korral. Viilma sõnul on pärast takistavate asjaolude ära langemist Praatsil õigus kandideerida vakantsetele koguduseõpetaja ametikohtadele kõikjal meie kirikus.

„Need on ammused sündmused, ma ei taha oma eraelulistest põhjustest rääkida. Olin teadlik, et need asjad nii lähevad,“ ütles Praats Eesti Ekspressile ja oletas, et kui poleks olnud Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu juhtumit, poleks ka tema eraelule mingit tähelepanu pööratud. Nimelt vabastati abielurikkumise tõttu skandaali sattunud Jaan Tammsalu Jaani koguduse õpetaja ametikohalt ja määrati koguduseta vikaarvaimulikuks.