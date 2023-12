FOTOD | Selgus Pirital eaka naise elu nõudnud tulekahju tekkepõhjus

Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalvebüroo peainspektori Armand Jürgenson sõnu viitavad märgid sündmuskohal sellele, et tulekahju tekkepõhjus on lahtise tulega valesti ümberkäimine. „Tulekahju oli alguse saanud magamisaseme juurest kas küünaldest või suitsetamisest, sest voodi kõrval oli näha nii sulanud küünlajäänuseid kui ka veidi kaugemal suitsukonisid. Samuti puudus elumajas suitsuandur, mis oleks tulekahjust varasemas staadiumis märku andnud.“

Päästeamet juhib tähelepanu küünlaohutusele, sest pühade aeg on mõistagi küünalde põletamise aeg. Päästjad tuletavad meelde, et põlevaid küünlaid ei tohi jätta järelevalveta, süttiva aluse peale või laste ja lemmikloomadega ühte tuppa. Viimasel juhul võivad need kergesti ümber kukkuda ning kui ümbruses peaks olema kergesti süttivaid materjale nagu näiteks kardinad või ajalehed, siis need võivad kiiresti tuld võtta.