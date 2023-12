Mees hakkas liinibussis noaga vehkima ja ähvardas reisija tappa

Süüdistuse järgi ähvardas purjus Marek tänavu 18. veebruari õhtul 18. liini bussis sõitnud inimest öeldes, et tapab ta ära. Ta võttis kotist noa , vehkis ohvri suunas ning ähvardas uuesti, et tapab ta bussist väljudes ära.

Süüdistuse sai Marek selleski, et ta 5. novembril võttis kauplusest õlle, mille eest jättis maksmata.

Novembris mõistis Harju maakohus Marekile kuue kuu pikkuse vangistuse. Lisaks tuleb mehel tasuda sundraha 1087 eurot.