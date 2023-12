Naise surmaga lõppenud grillipidu: prokuratuur saatis kirjaniku kohtu alla

Urmas Tilgat süüdistatakse selles, et ta lõi tänavu 11. augusti õhtul Tõrva vallas maja õues ühise seltskondliku koosviibimise käigus 1972. aastal sündinud naist kättemaksuks mitu korda näkku ja korra kehasse – naise öeldu oli Urmast vihastanud. Vägivalla tulemusel sai naine kehavigastusi ja suri ööl vastu 13. augustit oma elukohas. Prokuratuur leiab, et Tilga tekitas raske tervisekahjustuse, millega põhjustas naise surma. Tilga ei ole ennast süüdi tunnistanud.

Kohtu ette tuleb astuda ka 52aastasel mehel, kes jättis teise inimese eluohtlikku või tema tervist raskelt kahjustada võivasse olukorda. Nimelt oleks kannatanu võinud ellu jääda, kui talle oleks osutatud kiiret arstiabi. Selle kutsumiseks hädaabikõnet ta aga ei teinud.

Õhtuleht on varem kirjutanud, et Tilga on koloriitne tegelane, kes on varem kirvemõrva eest aastaid vangimajas istunud. Viimased aastad on ta elanud Lõuna-Eesti alevikus vaikset elu ja isegi raamatu kirjutanud. Eriliseks teeb olukorra see, et Tilga kirjutas raamatu, mille peategelast süüdistati – nii nagu ka teda ennast – kirvemõrvas.