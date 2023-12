Ekspoliitik Tõnis Bittman taotleb maksejõuetust

Tõnis Bittman lahkus aastate eest poliitikast ja proovis Delfi teatel õnne näiteks kütuseäris. Läks kehvasti. Bittman nentis Harju maakohtus, et maksuamet nõuab temalt üle 550 000 euro ja üks variant on pankrot, on kirjutanud Delfi. Maksuameti meediasuhete spetsialist Karin Ulvik on Õhtulehele öelnud, et lähtuvalt maksusaladuse hoidmise kohustusest ei saa maksu- ja tolliamet avaldada, kas või mis sisulised menetlused on konkreetse inimese või ettevõtte suhtes käimas – samuti ei saa nad samast põhimõttest lähtuvalt kommenteerida võimalike menetluste sisu ega täpsemaid detaile