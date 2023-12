OTSEBLOGI | Kremli arvates on rahukõneluste pidamine Kiievi tingimustel ebareaalne

Kreml teatas reedel, et idee justnagu alustaks Venemaa 2024. aastal Kiievi tingimustel Ukrainaga rahuläbirääkimisi, on ebareaalne. Reuters teatas, et Washington soovib, et selline stsenaarium läheks täide. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov nimetas ideed absoluutselt ebareaalseks.

Vladimir Putin teatas, et kandideerib 2024. aasta märtsis toimuval presidendivalimisel tagasi, nihutades Venemaa kauaaegset liidrit sammu võrra lähemale viiendale ametiajale. Teadaanne oli laialdaselt oodatud ja tulemuse osas on vähe kahtlust.

Ukraina õhutõrje tulistas reedel hommikuse õhurünnaku ajal alla 14 Venemaa poolt välja lastud 19st raketist, teatas Ukraina õhujõudude pressiesindaja. Raketid tulistati alla Kiievist väljaspool ja Dnipropetrovski keskosas, ütles sõjaväeametnik Juri Ihnat televisioonis.

Ukraina keskosas Dnipropetrovskis hukkus reedel Venemaa raketirünnakus üks tsiviilisik ja sai vigastada neli inimest, ütles piirkonna kuberner Serhi Lõsak. „Kahjuks on üks inimene surnud. Esialgsete andmete kohaselt on haavata saanud neli inimest. Nad kõik on haiglas. Kahe inimese seisund on raske,” ütles Lysak sõnumirakenduses Telegram.

Ukraina käskis elanikel energiat säästa pärast seda, kui rindejoone lähedal asuv elektrijaam sai tänavu talvel esimese löögi.

Euroopa Liidu liidrid on teadlikud, kui vajalik on rahaline abi Ukrainale, ütles kõrge ametnik reedel. Vähem kui nädala pärast on toimumas tippkohtumine, kus arutatakse miljardite eurode suuruses abi andmist Kiievile.