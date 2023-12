Politsei otsib Tallinnas 81aastast Jelenat

81aastane Jelena lahkus täna hommikul kella 7 paiku oma Lasnamäel asuvast kodust, kuid pole sinna senini naasnud. Lähedaste sõnul ei orienteeru naine hästi ning tal on probleeme mäluga. Naine on ka varasemalt üksi uitama läinud ning siis on ta leitud kauplusest. Võimalik, et ka praegu on naine kusagil poes külma eest varjus.