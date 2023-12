SINISÄRK PESSU JA PÜSS ÕLALE: millal saab kaitseväes teha vabatahtlikke tööampse?

Kaitseressursside ameti peadirektor Anu Rannaveski on selgitanud, et reservväelane on kohustatud osalema-panustama õppekogunemistel. Nüüd tahetakse seda kohustust laiendada vabatahtlikkuse põhimõttel ning vabastada õppekogunemiste ahelatest. Sisuliselt käib jutt sellest, et reservväelane võiks vahel oma tsivilisti riided vahetada rohelaigulise vormi vastu ning teenida kaitseväes nagu tegevväelane, sealhulgas saada samaväärset tasu. Rannaveski tutvustas neljapäeval mõtet muuhulgas sellega, et reservväelastele võimaldatakse kaitseväes tööampse, mille pikkus võib varieeruda kolmest kuust ühe aastani – oleneb, mida kaitsevägi vajab ja millega reservväelane soovib panustada.