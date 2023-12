JUMALAPARTEI JA ÕIGLASTE LIIGA: Iraani käsilased levitavad Lähis-Idas kaost ja terrorit

Joe Bidenil oli oktoobri alguses Iraani poole pöördudes öelda ainult üht: „Ärge! Ärge!“ Ehk et ärgu pikkade habemetega pühamehed Teheranis mitte mõelgugi sellele, et käskida oma Liibanoni käsilastel Iisraeli rünnata või mingil muul moel Lähis-Ida viimase aja plahvatusohtlikumale olukorrale õli tulle valada. Lääneriigid teavad ju väga hästi, et just siin peitubki Iraani pädevus: kasutada oma kasvandikke, et piirkonda mingil juhul rahu ei saabuks.