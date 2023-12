SÕJAKOKKUVÕTE | Okupandid piinasid USA kodanikku

Vangistatud opositsioonitegelane Alekesei Navalnõi ja tema liitlased kutsuvad venemaalasi järgmise aasta valimistel hääletama ükskõik kelle, aga mitte Vladimir Putini poolt. Navalnõi kihutas Putini-vastaseid kodanikke veenma teisigi. Iga selline inimene võiks omakorda ümber rääkida veel kümme inimest. Ka need, kellel on plaanis valimisi boikoteerida.

USA justiitsministeerium esitas neljale Vene sõjaväelasele, kes röövisid ja piinasid Ameerika kodanikku, sõjakuriteosüüdistuse. See on esimene selline juhtum USA ajaloos. Neid süüdistatakse ameeriklase röövimises tema kodust ühes Ukraina külas 2022. aastal. Meest peksti ja kuulati üle ning teda hoiti kümme päeva Vene sõjaväekompleksis, enne kui ta koos ukrainlannast naisega evakueeriti. BBC kirjutab, et vang ei osalenud sõjategevuses mingil viisil. Vene sõdurid kiskusid ta kodust välja nii ootamatult, et mees oli puhta alasti. Mitmel korral ähvardati teda surmaga. „Justiitsministeeriumil – ja Ameerika rahval – on pikk mälu,“ kommenteeris koledusi justiitsminister Merrick Garland.