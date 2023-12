„LIHTSAM OLEKS ÖELDA, KUS POLE LIBE!“. Üks vale samm ja maandud auto ees

Kailil* oleks lihtsam öelda, kus pole libe. „Tulen iga päev tööle jalgsi Tartu maanteelt. Esimene katsumus on juba bussist maha astudes. Kõnniteel on jää just selles kohas, kus peatuvad bussid. Ainus koht sellel teekonnal, millega võib kogu aeg rahul olla, on Hiltoni hotelli esine – lumi koristatud, pandud ka peent killustikku libisemise vastu,“ tunnistab naine.