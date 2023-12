JUHTKIRI | Suvel kukub ainult kägu…

Suvel kukub ainult kägu, talvel on asi hoopis mitmekesisem, teatas karikaturist Priit Pärn ühel oma kunagisel pilapildil. Tal on õigus praegugi: juba kukuvad nii mehed kui ka naised, lastest vanadeni. Libe on, kuigi kalendri järgi peaks alles hilissügis olema.

Kuigi libe on igal pool ja libedusetõrje on tähtis, on kohti, kus see on veel tähtsam. Ristmikud, bussipeatused, ülekäigurajad. Tänasest Õhtulehestki võib lugeda, kuidas Pärnus libises bussipeatuse lähedal ja kukkus bussi alla mees, kellel buss üle jalgade sõitis. Lasnamäel kukkus pooleldi bussi alla bussist väljunud väike tüdruk (temal läks küll paremini, ta saadi sealt kätte enne, kui buss liikuma hakkas). Ülekäiguradadelgi on õnnetusi juhtunud ilmast ilma. Ja need on kohad, kus õnnetus ju lausa hüüdis tulles.