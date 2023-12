NÄDALA TIPUD | KURJALT KUUM NÄDAL: pinged võimukoridorides ja kaikadiplomaatia tänavatel. Kuidas musta hingest taandada ja helgust leida?

Aasta lõpp on juba silme ees, aga tempo ei anna asu. Poliitikas pole pakasest juttugi, on vaid teravad elamused nii Toompeal kui ka valitsusliikmete koduakende all, kus siseministri pereauto sai kurikat maitsta. Kuidagi aga peaks saama rahuneda. Ka selleks on oma viisid: kadunud Kaia Iva taandamisnipp ning laupäevane südantsoojendav Astangu jõuluturg Tallinnas.