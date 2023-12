Venemaal piiratakse „Minu väikese poni“ ja ansambel t.A.T.u videosid

The Moscow Times kirjutab, et tuleva aasta märtsis kavatsevad võimud korraldada valimised – nimetagem neid nii, ehkki sellest on asi kaugel – ka okupeeritud Zaporižžija, Hersoni, Donetski ja Luhanski oblastites. Väikesteks segajateks on nende plaanide puhul esiteks sõda, teiseks kohalikud ukrainameelsed sabotöörid, kolmandaks kohalike vastuseis sellele farsile ning neljandaks tõsiasi, et Kremli väed ei kontrolli kõigi endale kuuluvaks peetud alasid.