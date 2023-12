Kapo pidas kinni järjekordse Kremli aktivisti

Prokuratuuri avalike suhete juht Kairi Küngas ütleb, et kaitsepolitseiametnikud pidasid kinni 46aastase Eesti kodaniku, kellele esitati kahtlustus Eesti Vabariigi vastu suunatud luuretegevuses ja selle toetamises. Tegemist on esialgse kahtlustusega, mis võib uurimise käigus muutuda. „Praegu on mees kahtlustatavana kinni peetud ning uurijad teevad esmaseid menetlustoiminguid,“ kinnitab Küngas.