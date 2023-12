KUI PESAST LAHKUMINE HILINEB: „26aastane mees ei tööta ega õpi, vaid elab koos vanematega, sest tal on nii väga mugav.“

Miks elavad paljud täisealiseks saanud noored ikka koos oma vanematega? „Itaalias on väga tavaline, et kuni 30aastased noored elavad veel vanematega, sest lihtsalt ei olda valmis veel välja kolima,“ jagab 20ndates neiu, kellel on itaallasest elukaaslane. Kolmekümnendates eesti meest paneb aga mõtlema hirm, et kui ruttu ta eraldi kolides jõuaks appi ainsale järelejäänud pereliikmele.