MÄRKA TEMA SINIKAID! Ta tuli tööle, keha varjatud valutunnuseid täis. Miks keegi ei osanud või tahtnud teda aidata...

Lähisuhtevägivald on Eestis nii levinud probleem, et mõjutab otseselt või kaudselt igat Eesti inimest. See tähendab, et igal ühel meist on võimalus panustada selle nimel, et inimesed oleksid suhtevägivallast teadlikumad ja ohvrid paremini hoitud. Selle kõige nimel peavad vaeva nägema ka tööandjad.