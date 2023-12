JULGUS PAKSUNA ELADA | Siiri Laidla: minusugune peaks juba surnud olema!? Ilmselt on aga elust lahkunud nii mõnigi minu normaalkaalus kiusaja

Mul pole peegliga erilist sõbrasuhet. Olen, nagu olen – ikkagi kuuskümmend neli eluaastat turjal. Siiski näen, et näos pole ühtki märgatavat kortsu. Kas elu on nii muretult kulgenud, et murekurde polegi tekkinud? Kaugel sellest. On kogetud reetmist ja mahajätmist, vaeva vanematehooldusel, lastekasvatusmuresid. Kortsuvaba sihverplaadi „süü“ on hoopis ülekaalul! Ei pea ma mingeid täitesüste tegema. Rasv on omast käest võtta.