ISIKLIK RÜNNAK VÕI VARGUS? Siseminister Lauri Läänemetsa autol löödi aknad sisse

Õhtulehele laekus vihje, et keegi pahatahtlik on siseministri, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhi Lauri Läänemetsa auto kallal käinud ja aknaid sisse löönud. „Hommikul koeraga jalutama minnes märkasin, et ühel maja ees seisval hallil Volkswagenil olid pea kõik aknad sisse pekstud, teisi autosid samas ei olnud puututud. Minu teada on tegu siseministri isikliku autoga, millega sõidavad vahel ka tema elukaaslane ja lasteaiaealine tütar. Tagasi tulles olid politseinikud juba maja ees,“ kirjutab anonüümne vihje saatja.