ÕL VIDEO | Kolonel Kiviselg: Venemaa kaotas ühe nädalaga 10 000 sõdurit

Kiviselg ütles, et olukord Ukrainas on pingestumas ja lahingute üldine intensiivsus on võrreldes eelneva nädalaga taas tõusnud. Venemaa üritab taastada initsiatiivi kõigil rindelõikudel hoolimata sellest, et suuri muutusi rindejoonel toimunud ei ole.

„Venemaa põhirõhk on endiselt suunatud Avdijivka piirkonda, kus on toimunud ka kõige intensiivsemad lahingud. Sealjuures on Venemaa muutnud oma rindetaktikat. Otsestelt jalaväerünnakutelt on pigem mindud üle kaudtulega häirimisele, mis on takistanud oluliselt Ukraina üksuste ümberrühmitamist ning kaitsepositsioonide rajamist ja täiendamist,“ rääkis Kiviselg.

Suurenenud kaudtule kasutamist on märgata ka teistel rindelõikudel, Venemaa on avaldamas survet Bahmutile ja Marjinkale. Bahmuti põhjaküljel ja Marjinka lõunasuunal on Vene väed saavutanud marginaalset edu.

„Samal ajal toimub Vene relvajõudude ümberrühmitumine, mis võib tähendada, et järgnevatel nädalatel võib alata veelgi intensiivsem pealetungitegevus,“ märkis Kiviselg.