URMAS VIILMA | Vastutustundetu on jätta iga uus põlvkond ilma usualastest teadmistest ja vastavast haridusest. Usundiõpetus peab olema kohustuslik

Taaskord oleme jõudnud advendiaega. Ootame Jõululapse sündimist ja jõulude saabumist. Me teame, et meie ootamine saab tasutud, sest jõuluõhtul võime laulda kirikutes „Püha ööd“, seejärel suunduda koju, et kingitusi jagada ja jõuluroogi maitsta. Samas ei saa me olla lõplikult õnnelikud, sest meie ootuse lõppemine ei lõpeta kõigi nende ootusaega, kes igatsevad rahulikke jõule ka oma koju.