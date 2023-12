FOTOD | Selgus Pärnus Rähni tänaval toimunud tulekahju põhjus

Lääne päästekeskuse tulekahjude menetleja Raido Mets tuvastas, et Rähni tänava tulekahju sai alguse õhkküttekamina kuumaõhukambrist. „Tegemist ei olnud kütmisevea ega ehitusveaga. Väliselt oli kõik ohutu ning korstnapühkijagi küttekollet hooldamas käinud. Paraku on nii, et paarikümneaastased küttesüsteemid kipuvad ajapikku amortiseeruma. Antud küttesüsteemi puhul on tõenäoline, et järgi andis kuumaõhukambri fooliumteip, mille nurgad ja servad ajaga lahti tulevad ja kuum õhk ei püsi enam kindlalt üksnes kambris. Tavaliselt pääseb kuumus kambri „lekke“ korral liikuma just ülaosas, kus tihti on kohe läheduses puitkonstruktsioonid, mis omakorda on seina taga varjatult. Esialgu tekib varjatud põlemine ja sellise tulekahju avastamine võtab omajagu aega ning tulekahju võib mööda konstruktsioone levides teha palju halba,“ ütles Mets.