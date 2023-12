Riigikohus arutab seltskonnatähe süüdimõistmist

Riigiprokuratuur esitas Tiiu Järvistele ja temale kuulunud makseasutuses GFC Good Finance Company töötanud kahele inimesele süüdistuse ulatuslikus rahapesus. Selle järgi oli GFC Good Finance Company asutus, mis võimaldas peamiselt mitteresidentidel maksekontosid avada ning teha ja vahendada nende makseid. Tiiu Järvistet, Aleksei Dremovit ja Andrii Danchaki süüdistatakse rahapesus 2,88 miljoni euro ulatuses, on kirjutanud Postimees.

Harju maakohus mõistis Järvistele liitkaristuseks kahe aasta ja kümne kuu pikkuse tingimisi vangistuse. Danchaki karistati sama pika tingimisi vangistusega ning Dremovit kahe aasta ja kuue kuu pikkuse tingimisi vangistusega.

Otsust ei muutnud ka Tallinna ringkonnakohus. Nüüdseks on Järviste kaitsja esitanud kassatsioonkaebuse Riigikohtule, kes selle on ka menetlusse võtnud. Järviste sõnul on see hea märk uueks alustuseks. Prokuratuuri edasikaebust Riigikohus ei menetle.

Järviste on öelnud, et tema ettevõte kaotas makseteenuste osutamise tegevusloa. „ Meie innovaatilisele väikeettevõttele heidetakse ette, et üks GFC Läti klient müüs oma jahi Itaalias maha ja tehingu maakler saatis talle müügist saadud raha meie ettevõtte kaudu tagasi,“ selgitas Järviste. „Tehingu hind oli ligi kolm miljonit eurot, ei midagi kosmilist. Aga selle alla kolme miljoni eurose ülekande tagajärjel võetakse ära ühe Eesti ettevõtte tegevuslitsents ja tembeldatakse teda suures ulatuses rahapesijaks ning kuritegelikuks organisatsiooniks.“