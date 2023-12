LONTIS KORSTEN PÜÜAB PILKU: Kohila paberivabrik loodab rahasüstile Euroopast

Üks hiljutine foto Kohila paberivabriku korstnast tekitas kohalike seas arutelu, kas punastest tellistest korsten on rohkem viltu kui Itaalia turismimagnet Pisa torn. „Üllatav, et see nii kreenis on. Muidu liiklen teist trajektoori pidi ja sealt see nõnda vildakas ei paista,“ lausub Kohila vallavolikogu kultuurikomisjoni esimees Henry Tombak. Just tema tehtud foto peale rahvas leili läkski. Ent ehitusauditi kohaselt pole korstnal suurt häda midagi.