„SÕLTUB KONTEKSTIST.“ Antisemitismi ja genotsiidiga seotud küsimus pani USA eliitülikoolide juhid keerutama

USA ülikoolilinnakutes on alates Iisraeli ja Hamasi sõja puhkemisest korraldatud suuri palestiinameelseid protestiaktsioone. Neis on osalenud sadu, kui mitte tuhandeid tudengeid ja õppejõude. Ärevust tekitab asjaolu, et sellistel meeleavaldustel skandeeritakse fraase „Jõest mereni, Palestiina saab vabaks!“ ja „Ülemaailmse intifada nimel!“. Intifada tähistab teatavasti ülestõusu ja juutide silmis üleskutset nendevastasele vägivallale.