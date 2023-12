SÕJAKOKKUVÕTE | Moskvas tapeti Ukraina riigireetur

Ühendkuningriik kutsus vaibale Venemaa suursaadiku seoses süüdistustega, et FSB on korraldanud pikaajalist, organiseeritud küberluurekampaaniat Briti poliitikute ja ajakirjanike vastu eesmärgiga sekkuda riigi poliitikasse. FSB on kompromiteerinud kõrgetasemeliste poliitikute ja riigiteenistujate eravestlusi pidevate katsetega sekkuda Ühendkuningriigi poliitilistesse protsessidesse, ütles välisministeeriumi Euroopa asjade aseminister Leo Docherty Briti parlamendisaadikutele.