JUHTKIRI | Kolmeks jagatud rumalused

Kui miski on liiga hea, et olla tõsi, siis see enamasti polegi. Kui tundub, et oled avastanud imehea meetodi, kuidas asju protsendita järelmaksuga soetada, ära lase end rõõmul liiga palju pimestada – ka see on võlg, mis on võõra oma ja tuleb tagasi maksta. Ostu finantseerinud (kiir)laenukontor ei tunne mingit halastust, kui hiljem ükskõik millise tagasimaksega peaks hätta jääma.