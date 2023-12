Laste lemmik Super Manki – mis jook see on?

Energiajook vs karastusjook energiajoogi maitsega

Eestis legaalset definitsiooni energiajoogile ei ole. Energiajoogi mõistet ei ole seaduslikult määratletud, kuid tavaliselt mõeldakse energiajoogi mõiste all mittealkohoolseid jooke, mis sisaldavad kofeiini ja/või teisi stimulante, nt yerba mate või guaraana, amonihappeid (nt tauriin), suhkrut, B-grupi vitamiine ja mõnikord ka ürte, nt ženšenni. Teiste koostisosadega kombineeritult turustatakse energiajooke kui stimuleerivaid, energiat andvaid ja sooritusvõimet parandavaid jooke.

Super Manki ei kuulu energiajookide hulka, vaid tegu on energiajoogi maitselise tavalise karastusjoogiga. Super Mankis ei ole lisatud kofeiini, tauriini, guaraanat ega muid stimulante. Sellel on üksnes energiajoogile omane maitse ja lõhn. Joogi põhilised komponendid on suhkur, sidrunhape, lõhna- ja maitseained, toiduvärv ja B-grupi vitamiinid.

Nagu eelnevalt mainitud, siis sisaldab Super Manki karastusjookidele ja muudele limonaadidele omaselt suhkrut. Küll aga erinevalt teistest turul olevatest harjumuspärastest limonaadidest on Super Manki suhkrusisaldus väiksem, sisaldades ligi veerandi võrra vähem suhkrut. Kui tavalise limonaadi suhkrusisaldus on ca 10 g/100 ml, siis Super Manki suhkrusisaldus on 7,7 g/100ml. Lisaks erinevalt teistest limonaadidest sisaldab Super Manki B-grupi vitamiine.

Super Manki alternatiivina energiajoogile või suurema suhkrusisaldusega karastusjookidele

Nii nagu koolajooke juuakse maitse pärast või näiteks muid karastusjooke nende tsitruselise maitse tõttu, on ka energiajoogi maitsel oma fenomen. 2021. aastal viis Saku Õlletehase tellimusel agentuur Initiative koostöös Kantar Emoriga läbi turu-uuringu, mille raames küsitleti energiajookide tarbijaid Eestis. Kokku küsitleti üle poole tuhande inimese, vanuses 16-55. Ühe küsimusena käsitleti ka põhjuseid, miks energiajooki juuakse. Kui kõige populaarsem vastus – ca 59% vastanutest – oli, et energiajooki tarbitakse eeskätt väsimuse peletamiseks, siis ca 41% – populaarsuselt teine põhjus – ütles, et nad joovad energiajooki eeskätt maitse pärast.

Super Manki ei sisalda stimulante ja on alternatiiviks suurema suhkrusisaldusega karastusjoogile ja/või energiajoogile. Foto : Saku Õlletehas