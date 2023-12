MART SOIDRO | Valitsus võtab PISA au endale, aga õpetajad söögu talvel lund ning närigu suvel muru!

Kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid uksed suletud. Nende ees põrnitses tabalukk ja selle kõrval oli silt: „Streik“. Kas see on Tootsi järjekordne nali, mõtles Arno – oli ju koolivend varemgi jätnud rehkenduse tegemata ja mõelnud välja igasuguseid vempe, et ei peaks õppimata koolitükkide pärast nurgas seisma. Aga ei, eemal seisid üks linnast tulnud tähtsa olekuga mees, keda Kiir millegipärast härra Võrklaevaks kutsus ja kes punapeale kavalalt seletas, et kui 2025. aastal kaob maksuküür, teenivad õpetaja Laur ja köster igas kuus koguni 117 eurot rohkem. Tõstis siis oma töntsi pöidla püsti ja teatas tähtsalt: „See on vundament uueks majanduskasvuks!“