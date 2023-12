KAS VANUSEVAHE LOEB? 16aastane tüdruk õigustab suhet täiskasvanud mehega: „Mida v***u see üldse sinu asi on?“

„Jah, see on minu esimene suhe ja ma ei tea, kuidas see suhe käib. Tean ka, et mehega tuleb koos magada, kui temaga koos elad. Enne mind istus ta kuus kuud kuival,“ räägib TikToki otseülekandes 16aastane neiu, kes on suhtesse astunud 29aastase mehega. Miks alaealised neiud otsivad endast pea poole vanemate meeste seltsi?