TERVE PERE SUITSETAB? Kuidas aasta aega „veipimist“ mu maailmapilti on avardanud ehk Lapsevanemate roll e-suitsu tolereerimises

Ütlen ausalt, et noorena tol ajal populaarset vesipiipu tõmmates ei mõelnud ma kordagi selle võimalikele kahjudele. Sellest lihtsalt ei räägitud või see ei jõudnud minu hilisteismelise kõrvu.

Seega sooviksin, et ka sina, seda juttu lugev täiskasvanu, oleksid teadlik ja vastutustundlik eeskuju. Uuri, õpi ja mõtle hoolikalt, enne kui lubad oma lapsel midagi uut tarbida. Alusta kasvõi selle artikli lugemisest. Ja kui räägime veibist, siis rõhutan, et alaealistel on veipimine keelatud, olenemata sellest, kas e-sigaret sisaldab nikotiini.