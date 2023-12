MIKS JÄÄTMETE TAASKASUTUS TOPPAB? Keskkonnateenuste juht Argo Luude: meil puudub seda toetav maksupoliitika

Eestis on juba pikki aastaid olnud jäätmete ringlusse võtmise protsent kusagil 30 juures ehk kaugel sellest, mis on Euroopa Liidu eesmärk. Mida teha, et Eestis prügi ümber töötlemine paraneks? Et sellele küsimusele vastata, peame esmalt aru saama hetkel valitsevast olukorrast. Kõigepealt tuleb mõista, et vaatamata laialt levinud arusaamale ei ole prügi alati ressurss, mida saaks lihtsasti uuesti kasutusele võtta.