VIDEO | Kallas: leidsime 8 miljonit eurot, et järgmisel aastal õpetajate palka tõsta

Peaminister Kaja Kallas kiitis PISA testide tulemusi ja tema sõnul peegeldasid need seda, kuidas Eesti sai hakkama koroonakriisiga. Tagasiminek pole olnud nii suur kui teistes riikides.

„Sellega seonduvalt küsimus õpetajate palgatõusust. Oleme saanud kokkuleppele selles, et täiendavalt haridusministeerium leidis oma vahenditest selle kaheksa miljonit eurot, et õpetajate palka järgmisel aastal tõsta,“ sõnas Kallas.

Peaministri sõnul oli tegemist protseduurilise segadusega, et kohe ei jõutud seda riigieelarve seadusesse sisse viia. „Oluline sõnum on see, et täiendav raha on olemas ja see, kuidas ta tehniliselt saab vormistatud, on eraldi küsimus,“ lisas Kallas.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas tõi välja, et PISA testide heast tulemusest tuli välja, et Eesti tugevuseks on ühtsuskool. „See tähendab, et Eesti õpilased sõltumata sellest, kas nad õpivad linnas või maal, eesti või vene keeles, teevad ühtlaselt üle OECD keskmise tulemused. Linnade ja maakoolide vahe ei ole märkimisväärne,“ ütles Kallas.

Murekohaks on aga see, et Eestis on suurenenud kvalifikatsioonile vastavate õpetajate puudu. Võrreldes varasemate PISA tulemustega märkisid koolijuhid kordi rohkem seda, et väga keeruline on leida kvalifikatsioonile vastavaid õpetajaid tööle. „Selle murekoha lahendamine on absoluutselt kriitiline,“ ütles Kallas.

Ministri sõnul aitab seda lahendada, et õpetajate palgafondis suureneb osa, mis on seotud palkade diferentseerimisega. Alamäär on see, mida makstakse kõigile koolis õpetajaametit pidavatele inimestele sõltumata sellest, kas nad vastavad kvalifikatsioonile või ei vasta. Neile, kes on kõrge kvalifikatsiooniga ja teevad palju lisaülesandeid, ongi see palgafond mõeldud. „Palga diferentseerimisfondi kasv on edaspidi väga oluline ja oluline on kehtestada õpetajatele ka karjäärimudel, kus on selgelt need kvalifikatsiooninõuded ära määratud,“ sõnas Kallas.