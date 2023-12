KIKERIKII! Prantsusmaal kiideti heaks seadus, mis võimaldab kukkedel naabrite kiusu kartmata kireda

Nn kukekaitseseaduse eelnõu kiideti parlamendi alamkojas heaks 78 poolthäälega (vastu 12). Seda toetas ka president Emmanuel Macroni tsentristlik valitsus. Justiitsminister Eric Dupond-Moretti märkis sotsiaalmeedias, et tegemist oli ainuõige otsusega: „Seadus teeb lõpu pahatahtlikele kohtuasjadele, mis on sihitud talunike vastu, kes teevad oma tööd ja toidavad meid. See ettepanek lähtub kainest mõistusest, eriti maakohtades.“ Edasi liigub seadus parlamendi ülemkotta ehk senatisse, kus see suure tõenäosusega samuti heaks kiidetakse.