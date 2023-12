VIDEO | Kaitseressursside ameti peadirektor avaldas, kuidas kaasatakse tulevikus rohkem inimesi riigikaitsesse

„Riigikaitse alustala on inimvara. Kuigi riigikaitse arengukava näeb ette tegevväelaste arvu märkimisväärse tõusu aastaks 2031, siis personalieesmärke on võimalik täita ka alternatiivseid võimalusi kasutades. Meie kõige väärtuslikum ressurss on inimesed ja nende kaitsetahe ning nende valmidus riigikaitsesse panustada,“ märkis Rannaveski.

„Kui täna on sätestatud reservteenistus kohustusliku teenistusena läbi õppekogunemiste, siis nüüd tahame luua uue teenistusliigi – vabatahtliku reservteenistuse. Mitte siis õppekogunemiste käigus teenistus. See võimaldaks reservis olevatel isikutel laiemalt kaitseväe tegevustesse kaasuda ja tulla tegema lühiajalisi tööampse reservväelasena, mitte tegevteenistujana. Olgu need siis kolme-, kuue- või 12kuulised tööampsud, mida kaitseväel on vaja ja mida reservväelane soovib panustada,“ seletas Rannaveski.